Bildungsträger haben einiges im Angebot Diese Kurse laufen im Kreis Saarlouis

Mehrere Termine informieren über Übungen von Liebscher & Bracht. Treffpunkt ist jeweils in der Alois-Lauer-Stiftung, Dr.-Prior-Straße 3 in Dillingen. Füße, Knie, Beine und Hüfte sind am Samstag, 22. April, 10 bis 13 Uhr, Thema. Die Teilnahme kostet 60 Euro, Anmeldung bis 11. April auf www.anmelden-keb.de/64543. Der Schwerpunkt Rücken steht am Donnerstag, 27. April, 18.45 bis 19.45 Uhr an. Die Teilnahme kostet zwölf Euro, Anmeldung bis 14. April auf www.anmelden-keb.de/64539. Um Oberkörper, Nacken, Arme und Kopf geht es am Samstag, 29. April, 10 bis 13 Uhr. Die Teilnahme kostet 60 Euro, Anmeldung bis 14. April auf www.anmelden-keb.de/64545. Die Teilnehmenden sollen Getränk, Gymnastikmatte und Handtuch mitbringen.