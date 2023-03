“Talent Company“-Projekt der Strahlemann-Stiftung Neues Bildungsprojekt soll Schülern den Übergang in die Berufswelt erleichtern

Wie geht es weiter, nach der Schule? Um den Übergang in den Beruf so reibungslos wie möglich zu gestalten, soll an der Theeltalschule in Lebach noch in diesem Jahr im Rahmen des „Talent Company Projekts“ der Strahlemann-Stiftung ein eigener Raum zur Berufsorientierung eingerichtet werden.

Foto: dpa-tmn/Zacharie Scheurer