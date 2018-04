Jugendorchester spielt für den guten Zweck

Der Verein der Musikfreunde Hülzweiler veranstaltet am Sonntag, 8. April, um 17 Uhr in der Kirche St. Laurentius in Hülz­weiler ein Benefiz-Kirchenkonzert. Der Hauptakteur bei dieser Auflage des Konzert, das schon eine gewisse Tradion hat, ist diesmal das Jugendorchester Elm-Hülzweiler. Hier musizieren junge Musiker aus den Musikvereinen Elm und Hülzweiler gemeinsam unter der Leitung von Laura Rupp. Daneben treten mehrere musikalische Gruppen des Vereins der Musikfreunde Hülzweiler auf.

Beim Laurentius-Kirchenkonzert spielen alle für den guten Zweck.Der Eintritt zu dem Konzert ist frei. Der Verein bittet um eine Spende. Die Spende kommt je zur Hälfte dem Verein „Ehrensache“, einer Reittherapie für behinderte Kinder, und der Kirchengemeinde Schwalbach für soziale Zwecke in der Gemeinde zugute.

(jsc)