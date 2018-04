später lesen Wanderung Kneipp-Verein wandert über einen Rundweg Teilen

Eine Wanderung steht auf dem Programm des Kneipp-Vereins Hülzweiler am Sonntag, 8. April. Der elf Kilometer lange Wanderweg führt über den Rundweg Nr. 5 Hülzweiler. Auch Nichtmitglieder können an der Wanderung teilnehmen. Treffpunkt ist um 10 Uhr am Haus für Kultur und Sport in Hülzweiler.