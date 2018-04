Zum Schwimmen nach Püttlingen lädt der Treff 81 Schwalbach, Verein für Behinderte und Nichtbehinderte, für Samstag, 7. April, ein. Treffpunkt ist um 14.30 Uhr im Hallenbad am Trimm-Treff in Püttlingen. Gymnastik gibt es am Montag, 9. April, um 9.45 Uhr in der alten Schulturnhalle in Elm-Sprengen.

(rk)