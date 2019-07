Picobello : Picobello-Bank für das Haus Bachtal

Elm Der EVS zeichnete die fleißigen Helfer aus Elm stellvertretend für alle aus, die im Landkreis Saarlouis bei „picobello“ mitgemacht haben.

Alle Jahre wieder durchstreifen Jung und Alt ihr Lebensumfeld auf der Suche nach Müll. Zum 16. Mal fand am 29. und 30. März im Saarland der „picobello“-Frühjahrsputz statt. Jetzt wurde die Senioren-Pflegeeinrichtung „Haus Bachtal“ in Elm für ihr Engagement mit einer rustikalen Bank belohnt.

In Elm hatte sich das „Haus Bachtal“ der Pflegeeinrichtung Benevit an der Aktion beteiligt. Rund eineinhalb Dutzend Senioren, Kinder und Pflegerinnen waren dabei im Einsatz. „Ich habe die Aktion durch Kinder der Grundschule kennengelernt“, sagte die Betreuungsfachkraft Natascha Seibel. „Warum sollen nicht auch Mitarbeiterinnen und Senioren mitmachen?“, hatte sie überlegt. Das sei „mit den Chefs abgesprochen“ worden. Im März ging es dann dem Dreck an den Kragen. Dabei säuberten sie nicht nur das direkte Umfeld der Einrichtung. Ins Visier genommen wurden auch der angrenzende Theresienplatz und umliegende Spazierwege.