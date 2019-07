Polizeibericht : Ohne Mutter dreht der Dachs durch

Elm Da hat sich ein Waldtier in einer Garage offensichtlich nicht so richtig wohl gefühlt.

Wegen eines „wild gewordenen Dachses“ wurde die Polizei Saarlouis am Samstag um 19.08 Uhr alarmiert. Wie die Polizei berichtet, war das Tier in die Garage eines Privatanwesens in Elm geraten. Der zuständige Jagdpächter wurde zur Hilfe gerufen. Nachdem der Dachs wieder in die Freiheit entlassen worden war, suchte er gleich das Weite, das heißt hier, er flüchtete auf ein Nachbargrundstück. Bei dem Tier handelte es sich um ein gesundes Jungtier, voraussichtlich auf der Suche nach seinem Muttertier.