Gefährliche Manipulation Unbekannte lösen Radmuttern – Fahrer merkt es zu spät

Unbekannte haben wohl das Auto eines 47-Jährigen aus Saarlouis manipuliert. Laut Polizei war der Mann am Freitag gegen 10.50 Uhr in der Primsweilerstraße in Schmelz unterwegs. Dort musste er anhalten, nachdem er einen lauten Knall gehört hatte. red