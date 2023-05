Fußball-Kreisliga Der nächste Titel für den SC Reisbach?

Wird bei den Fußballern des SC Reisbach an diesem Sonntag erneut über eine Meisterschaft gejubelt? Drei Wochen, nachdem sich das Verbandsliga-Team des Clubs den Titel in der Verbandsliga Süd/West gesichert hat (wir berichteten), könnte die Reserve an diesem Wochenende nachziehen. Vor dem drittletzten Spieltag in der Kreisliga A Prims hat Reisbach II als Spitzenreiter fünf Punkte Vorsprung auf den Tabellen-Zweiten SV Fraulautern II. Sollte Fraulautern II an diesem Samstag um 16.30 Uhr sein Heimspiel gegen den FV Schwarzenholz II nicht gewinnen, könnte Reisbach II am Sonntag um 14 Uhr mit einem Erfolg gegen den FV Stella Sud II den vorzeitigen Gewinn der Meisterschaft eintüten.