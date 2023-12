Handball-Saarlandliga der Frauen Die „Handball-Mama“ und ihre Kinder

In den bisherigen Spielen sorgte die dreifache Mama immer wieder für Entlastung und Ruhe im Spielaufbau der Zweibrückerinnen – sorgte dabei aber auch selbst immer wieder für Akzente. Beim knappen 24:22-Heimsieg am vergangenen Spieltag gegen die HG Saarlouis erzielte sie drei Tore. An solch starke Leistungen möchte Zellmer auch am Samstag anknüpfen. „Ich denke, dass wir gute Chancen haben, gegen Ottweiler zu gewinnen. Allerdings müssen wir endlich mal über das gesamte Spiel unsere Leistung abrufen. In den letzten Spielen hatten wir vor allem in der Abwehr zu oft ein paar Durchhänger”, meint Zellmer. Dennoch sieht sie den Saisonverlauf positiv. „Wir können bislang zufrieden sein. Wir haben eine insgesamt junge Truppe, die sich immer mehr findet. Wir sind vorne mit dabei, das war unser Ziel. Trotzdem müssen wir weiter an uns arbeiten, um unsere Leistung über 60 Minuten abrufen zu können“, erklärt die Zweibrücker „Handball-Mama“.