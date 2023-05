Brandstiftung in Saarwellingen Feuerteufel in den eigenen Reihen? – Krisensitzung bei der Feuerwehr

Die Lage ist ernst: Gibt es einen Feuerteufel in den Reihen der Feuerwehr der Gemeinde Saarwellingen (Landkreis Saarlouis)? Zumindest ermittelt die Polizei in Lebach gegen einen Mann, der für mehrere Brandstiftungen verantwortlich gemacht wird. Und dieser gehört nach SZ-Informationen einem der Saarwellinger Löschbezirke an.