Handball 38 Gegentore in einem Spiel sind einfach zu viel

Während die Gäste am Ende in der Defensive auftrumpften, hatte die HGS II in der Abwehr zu wenig entgegenzusetzen. Saarlouis lag 31:32 zurück, doch ein 0:5-Lauf besiegelte die erste Heim-Pleite. „Unsere Qualität im Angriff ist so hoch, dass wir auch mit sehr vielen vergebenen Chancen noch mehr als 30 Tore erzielen. Aber 38 Tore zu kassieren, ist einfach viel zu viel“, haderte Becker.