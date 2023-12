Handball-Saarlandliga Der HSV hat die perfekte Hinrunde im Blick

Die Handball-Saarlandliga hat einen Herbstmeister – und er heißt HSV Merzig/Hilbringen. Auch im Auswärtsspiel gegen die HSG Fraulautern-Überherrn ließ der Tabellenführer am vergangenen Samstag vor 75 Zuschauern mit 31:24 (16:13) nichts anbrennen. Weil die Konkurrenz Federn ließ, wuchs der Vorsprung des HSV vor der letzten Partie des Jahres auf vier Punkte an. In der soll diesen Samstag die perfekte Hinrunde einen würdigen Abschluss finden.