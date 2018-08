später lesen Sprachberatung Kreisvolkshochschule informiert über Sprachen Teilen

Einen Sprachberatungsabend der Kreisvolkshochschule (KVHS) in Saarwellingen gibt es am Donnerstag, 23. August. Beginn im Schulzentrum Saarwellingen (Offene Ganztagsschule) ist um 19 Uhr. Der Beratungsabend ist laut KVHS für alle wichtig, die eine Fremdsprache erlernen möchten und bereits über Grundkenntnisse in dieser Sprache verfügen. red