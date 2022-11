Polizei Lebach : Schmuck von Gräbern gestohlen

Gräber auf dem Friedhof in Thalexweiler wurden von Dieben heimgesucht. Foto: dpa/Carsten Rehder

Thalexweiler Der Friedhof in Thalexweiler wurde Schauplatz eines Diebstahls.

Unbekannte haben auf dem Friedhof in Thalexweiler Grabschmuck entwendet, nämlich eine Metallstatue in Form eines Engels sowie eine Bronzestatue in Form einer Mutter Gottes. Zudem wurde beim Entfernen einer Statue ein Grabstein beschädigt. Die Taten haben sich zwischen Freitag und Samstag ereignet, teilt die Polizeiinspektion Lebach mit.