Trunkenheitsfahrt in Lebach : Autofahrer mit Drogen erwischt

Trunkenheitsfahrt in Lebach

Lebach Die Polizei beendete eine Autofahrt unter Drogeneinfluss in Lebach.

Mit Drogen im Blut ist ein Autofahrer am Samstag von der Polizei in Lebach gestoppt worden. Kurz vor Mitternacht stoppten ihn die Beamten und führten einen positiven Drogentest durch, wie die Polizeiinspektion Lebach mitteilt. Die Polizisten fanden im Auto des Mannes außerdem weitere Betäubungsmittel vor, die beschlagnahmt wurden. Ein Verfahren gegen den Fahrer ist in die Wege geleitet worden.