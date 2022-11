Saarbahn-Fahrten nach Lebach und Heusweiler eingeschränkt : Gleisarbeiten in Riegelsberg in der Nacht zu Sonntag

Gleisarbeiten in Riegelsberg in der Nacht zu Sonntag

Riegelsberg Vier Nachtfahrten der Saarbahn nach Heusweiler und Lebach sowie zurück nach Saarbrücken entfallen.

Die Saabahn kündigt für die Nacht zu Sonntag, 27. November, Gleisarbeiten zwischen den Haltestellen Riegelsberg Kirchstraße und Riegelsberghalle an. Der Abschnitt wird gegen Mitternacht bis voraussichtlich 8 Uhr gesperrt. Die Saarbahn verkehrt in dieser Zeit nur zwischen Saargemünd und Riegelsberg Süd. So entfallen die letzten vier Fahrten zwischen Riegelsberg Süd und Heusweiler Markt, bzw. Lebach. Letzte Fahrt nach Lebach ist am Samstag um 23.17 Uhr ab Brebach Bahnhof über Hauptbahnhof (23.30 Uhr) und erreicht Lebach um 0.20 Uhr. Die letzte Saarbahn ab Lebach in Richtung Saarbrücken fährt um 23.32 Uhr.