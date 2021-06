Veränderte Verkehrsführung : Kanalarbeiten in Saarlouis sorgen bei Autofahrern für Verwirrung

Hier ging es doch sonst immer lang: Trotz Beschilderung scheinen einige Autofahrer noch nicht realisiert zu haben, dass es am Kreisel vor dem Bahnhof in Saarlouis vorerst nicht mehr in Richtung Bahnhofunterführung geht. Foto: Tom Peterson

Saarlouis Wegen Kanalarbeiten geht es am Bahndamm in der Kreisstadt Saarlouis für Autofahrer aktuell nur in eine Richtung vorwärts. Doch die veränderte Verkehrsführung bringt so manchen Pkw-Besitzer auf die falsche Spur.

Seit Montag führt die Stadt Saarlouis Kanalarbeiten im Kreuzungsbereich Lohestraße und „Am Bahndamm“ durch. Aufgrund der Lage des Kanals kann die Unterführung in Richtung Roden nicht mehr befahren und die Straße „Am Bahndamm“ nur noch in Richtung des Bahnhofes befahren werden, wie die Stadtverwaltung vor kurzem mitteilte.

Dies bedeutet auch, dass man im Verkehrskreisel vor dem Bahnhof nicht mehr wie gewohnt in Richtung Roden auf den Bahndamm abbiegen kann. Was viele Autofahrer trotz entsprechender Beschilderung am Kreisel offenbar aber noch nicht realisiert haben. Denn alleine am Montagmittag kam es dort innerhalb weniger Minuten mehrmals zu einem Beinahe-Zusammenstoß zwischen den Fahrzeugen, die vom Bahndamm kommende in den Kreisel einbiegen und denen, die wie sonst auch in Richtung Roden abbiegen wollten.