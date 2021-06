Live-Auftritt von Voice-of-Germany-Teilnehmer : Philipp Leon performt auf der Vauban-Insel in Saarlouis

Saarlouis Bei der bekannten TV-Show „Voice-of-Germany“ schaffte er es bis ins Halbfinale. Nun tritt der Sänger auf der Bühne der historischen Festungsanlagen auf.

„Wer sich in die Magie hinter der Einfachheit der Worte verliebt und es schafft, Dinge beim Namen zu nennen, spricht mit dem Herzen“, beschreibt Philipp Leon laut Pressemitteilung seine Entscheidung, in seiner Muttersprache zu singen. Er habe es aufgegeben, in Kategorien wie „richtig oder falsch“ zu denken, er folge beim Musik machen ausschließlich seiner Intuition. Was er singt und spielt ist das Ergebnis vieler Jahre Erfahrungen aus eigener Arbeit und der Mitarbeit an zahlreichen Projekten mit anderen Musikern.