1. FC Saarbrücken gegen Fortuna Düsseldorf : Stadt Völklingen informiert über Verkehrssituation während des DFB-Pokalspiels

Am kommenden Dienstag trifft im ausverkauften Völklinger Hermann-Neuberger-Stadion der 1. FC Saarbrücken im DFB-Pokal auf Fortuna Düsseldorf. Verkehrsteilnehmer müssen an diesem Tag mit Verkehrsbehinderungen im Gebiet um die Stadionstraße rechnen. Foto: BeckerBredel

Völklingen Am Spieltag wird die Stadionstraße bis zur Püttlinger Straße gesperrt werden. Autofahrer müssen sich zudem auf Verkehrsbehinderungen in der Innenstadt einstellen.

Nach dem erfolgreichen Ausgang im Achtelfinale für den 1. FC Saarbrücken gegen den Zweitlegisten aus Karlsruhe im Elfmeterschießen trifft nun am Dienstag, 3. März, der Fußball-Regionalligist 1. FC Saarbrücken im Viertelfinale des DFB-Pokals auf Fortuna Düsseldorf im Völklinger Hermann-Neuberger-Stadion. Der Spielanstoß ist angesetzt für 18.30 Uhr.

Die Anreise der Gäste erfolgt zum großen Teil mit Bussen, die in der verlängerten Stadionstraße abgestellt werden. Daher ist es erforderlich, den Straßenabschnitt der Stadionstraße bis zum Verkehrskreisel in der Püttlinger Straße am Spieltag ab 15.30 Uhr bis Spielende für den Allgemeinverkehr zu sperren. Die Polizei kontrolliert die Zufahrtsberechtigung im Einfahrtsbereich.