Hochrisiko-Flutlichtspiel in Völklingen

Parkmöglichkeiten und Sperrungen in der Nähe des Hermann-Neuberger-Stadions in Völklingen.

Völklingen/Saarbrücken Wenn am Dienstag Ex-Erstligist 1. FC Saarbrücken Bundesliga-Aufsteiger 1. FC Köln fordert, werden viele Fußball-Fans an alte Zeiten denken. Für die Polizei bedeutet der DFB-Pokalhit einen Großeinsatz, für die Stadt Verkehrsprobleme.

Flutlicht-Spiel. Erinnerungen an alte Zeiten. Live-Übertragung im Fernsehen. Viele Fußball-Fans fiebern dem DFB-Pokalspiel der zweiten Runde am kommenden Dienstag, 29. Oktober, um 18.30 Uhr entgegen. Der Regionalliga-Spitzenreiter 1. FC Saarbrücken fordert in Völklingen den Bundesliga-Aufsteiger 1. FC Köln mit dem aus Auersmacher stammenden Nationalspieler Jonas Hector heraus. 6656 Zuschauer dürfen den Pokalhit im ausverkauften Hermann-Neuberger-Stadion miterleben.