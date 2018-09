Wer sah schweren Unfall auf der Kokereistraße?

(ole) Beim Versuch, einer Katze auszuweichen, ist ein 26-jähriger Autofahrer am Sonntagabend auf der Kokereistraße, von Großrosseln kommend, auf dem Weg Richtung Klarenthal verunglückt. In Höhe des Gewerbeparks Ost überquerte das Tier die Fahrbahn der L 163. Der 26-Jährige kam von der Straße ab, geriet an die Böschung und wurde dabei im Wagen eingeklemmt. Die Feuerwehr musste den Schwerverletzten befreien.

Kontakt: Hinweise auf den Hergang erbittet die Polizeiinspektion Burbach, Telefon (06 81) 9 71 50.