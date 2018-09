später lesen Hier kann man sich weiterbilden Volkshochschule startet wieder Teilen

Twittern







Das Wintersemester der VHS Quierschied beginnt am Montag, 10. September. Das örtliche Programm wurde mit dem Quierschieder Anzeiger in alle Haushalte geliefert. Außerdem liegen die neuen Hefte bei den Sparkassen, in den Kindergärten, in der Apotheke am Alten Markt, in der Metzgerei Burgard, in der Fischerhütte, in der Praxis Dr. Hager, bei Tabakwaren Grün und in der Drogerie Thewes aus.