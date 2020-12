Menschen im Regionalverband : Anke Windhausen schwört auf Rohkost

Güdingen Seit die Güdingerin ihre Ernährung umstellte, fühlt sie sich rundum gesund. Und sie überzeugte ihre Familie.

Sie ist seit drei Jahren Rohköstlerin, hat sich aber zeit ihres Lebens gesund ernährt. „Wir haben einen großen Garten, und Biogemüse gibt es bei uns schon, seit ich klein war. Bewusste Ernährung sowie eine ganzheitliche Gesundheit interessieren mich schon immer. Ich habe unter anderem durch Erfahrungen in der Familie kein wirkliches Vertrauen in die Schulmedizin, bevorzuge Eigenverantwortlichkeit im Rahmen der Gesundheitsfür- und -vorsorge und bin eher für homöopathische und alternative Heilmethoden“, sagt die Güdingerin.

Den Anstoß zur Rohkost-Ernährung gab 2017 ein Online-Kongress. Es ging um Rohkost, sie war fasziniert und hat es ausprobiert. „Ich war überrascht, wie einfach die Umstellung war und wie schnell sich die positiven Effekte einstellten. Ich habe meiner Familie davon erzählt. Für die war so etwas zunächst unvorstellbar. Heute sind wir alle Rohköstler“, sagt Anke Windhausen. Bis zur Mittagszeit hat sie mittlerweile gar kein Bedürfnis mehr zu essen. Sie trinkt Smoothies aus Obst und Kräutern und isst meist erst am Abend. „Wer in die Rohkost einsteigen möchte, findet im Internet tolle Anleitungen und Rezepte. Allerdings braucht man schon ein paar Geräte wie einen Mixer oder einen Dörrautomaten. Ich kann jedem nur empfehlen, die Rohkost mal auszuprobieren und zu spüren, was passiert“, sagt sie.