Aus der Kommunalpolitik : Er hat vor allem das Dorfgemeinschaftshaus im Blick

Heckendalheim Der Sozialdemokrat Andreas Greß steht weiter an der Spitze des Heckendalheimer Ortsrats, Holger Oster ist sein Stellvertreter.

Der Sozialdemokrat Andreas Greß steht weiter an der Spitze des Heckendalheimer Ortsrats. Das Kommunalgremium wählte Greß vor wenigen Tagen im Dorfgemeinschaftshaus in seiner konstituierenden Sitzung. Und zwar mit sechs Ja-Stimmen, einer Nein-Stimme und einer Enthaltung.

„Wir haben einiges umsetzen können“, blickte Andreas Greß in seiner ersten Rede nach der Wahl zurück. „Ortsvorsteher nerven, aber das kann ich ein Stück weit nachvollziehen“, meinte der Wasserwart der technischen Werke Mandelbachtal in Richtung Bürgermeister. Mit Tussing habe er über Parteigrenzen hinweg konstruktiv zusammengearbeitet. „Der Aufzug für das Dorfgemeinschaftshaus muss kommen“, forderte der Sozialdemokrat. Auch im Gastraum des Dorfgemeinschaftshauses, vor allem in der Küche, müsse was passieren, so Greß. Zudem strebe er den Erhalt der Gemeinde-Kita im Ort an. Eine mögliche Erweiterung schließt er nicht aus. „Der Saarlandpakt wird helfen“, meinte Gerd Tussing optimistisch hinsichtlich der Haushaltslage.