Ausstellung : Warum das Ökosystem Pilze braucht

Bexbach Das demonstrierten die Pilzfreunde Saarpfalz im evangelischen Bexbacher Gemeindehaus anhand über 200 gesammelter Arten. Infos gab’s auch.

Jenseits solcher inhaltlicher und sprachlicher Vereinfachungen sind Pilze aber ein faszierendes und schier endloses Feld von Überraschungen, Fehlinformationen und Fragen. Aufklärung lieferten hier die Pilzfreunde Saarpfalz am Wochenende im evangelischen Gemeindehaus in Bexbach. Das Team um den ersten Vereinsvorsitzenden Thomas Brandt hatte dort mit viel Liebe, Sorgfalt und natürlich großer Sachkenntnis wahre Pilzlandschaften erschaffen, über 200 Arten, wunderschön arrangiert und gesammelt in der vergangenen Woche.

Mit dieser Präsentation wurde dann auch schon mal bildhaft klar: Eine Pilzkrise gibt es in diesem Jahr nicht mehr, „die hat vor zwei Wochen aufgehört. Seit es so viel regnet, stehen die Wälder voller Pilze“, freute sich Thomas Brandt am Rande der Ausstellung im Gespräch mit unserer Zeitung. Doch was ist ein Pilz eigentlich – wenn nicht nur schmackhaft oder giftig? Hier räumte Brandt schon mal ein bisschen mit sprachlicher Unschärfe auf, wenn es um den Pilz geht. Denn: Das, was man ernten kann, ist nicht der eigentliche Pilz, sondern der Fruchtkörper, der der Vermehrung dient. „Der Pilz ist eigentlich ein Geflecht im Boden“, erklärte Brandt. Dabei unterschied er solche, die in einer Lebensgemeinschaft mit Bäumen lebten, solche, die für das „Recycling“ all dessen verantwortlich seien, was auf dem und im Waldboden liege und Parasiten-Pilzen. „Und wenn die Bedingungen gut sind, dann entwickeln die Geflechte Fruchtkörper. Das ist das, was wir vom Pilz sehen, seine eigentliche Arbeit bleibt verborgen.“