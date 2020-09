Polizei Neunkirchen meldet : Einbrecher erbeuten Geld und Schmuck

Foto: dpa/Friso Gentsch

Kohlhof Am Freitag (18. September) ist in Kohlhof zwischen den frühen Morgenstunden und dem späten Abend in ein Einfamilienhaus eingebrochen worden. Laut Polizeibericht hebelten die Täter mit mehreren Ansätzen ein Rollgitter vor der Terrassentür auf.

Sie durchwühlten sämtliche Schränke im Wohn- und Ankleidezimmer sowie im Schlafzimmer des 66-jährigen Hausbewohners. Entwendet wurde ein mittlerer fünfstelliger Bargeldbetrag und Schmuck im vierstelligen Bereich, wie die Polizei weiter mitteilt.