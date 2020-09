Hotels im Landkreis : Übernachtungszahlen steigen wieder

Steigende Übernachtungszahlen im Landkreis Neunkirchen sorgen bei den dortigen Hotel-Besitzern für Erleichterung. Foto: Stadt Neunkirchen/Brigitte Neufang-Hartmuth

Landkreis Neunkirchen Hoteliers im Landkreis Neunkirchen sind mit der Entwicklung derzeit zufrieden, so das Ergebnis einer SZ-Umfrage

Von Christine Schäfer

Nachdem die Hotels im Landkreis Neunkirchen während des Lockdowns so gut wie keine Übernachtungsgäste hatten, verbessert sich die Situation allmählich wieder, so das Ergebnis einer SZ-Umfrage.

„Während des Lockdowns hatten wir höchstens vier, fünf Übernachtungen, aber mittlerweile sind wir über den Berg“, informiert Tim Johannes, Pächter des Hotel-Restaurants Burg Kerpen in Illingen, das über insgesamt elf Zimmer verfügt. Allerdings dürften jetzt kein zweiter Lockdown oder massive Einschränkungen mehr kommen, sonst wäre alles wieder gefährdet. Was Geschäftsreisen angehe, sei die Situation immer noch sehr schwierig. Die Zahl der touristischen Übernachtungen habe sich dagegen im Vergleich zu den Vorjahren sogar noch etwas erhöht. „Etliche Gäste haben uns erzählt, dass sie ursprünglich eine Auslandsreise geplant hatten, sich aber wegen Corona für einen Kurzurlaub in der Region entschieden haben“, so Johannes. Auch bei den Familienfeiern habe sich die Situation in den vergangenen Monaten entspannt. Im Juli und August habe es fast so viele Feiern wie in den vergangenen Jahren gegeben. Gäste von außerhalb hätten dann auch häufig im Hotel übernachtet. Hier habe sich bewährt, dass man mit den Familien regelmäßig in Kontakt gestanden und diesen auch eine kostenlose Stornierung angeboten habe, falls die Infektionszahlen wieder ansteigen. Die Auslastung bei den Übernachtungen der vergangenen Monate liege im Vergleich zum Vorjahr derzeit nur bei 20 Prozent. Auf das Frühstücksbüffet wird momentan im Hotel-Restaurant Burg Kerpen wegen der Hygiene- und Abstandsregeln verzichtet und stattdessen am Tisch serviert.

„Es berappelt sich wieder“, so das Fazit von Hermann Wögerbauer, dem Inhaber der Hostellerie Bacher-Wögerbauer im Neunkircher Stadtteil Furpach. Während des Lockdowns seien die Übernachtungen in den 20 Zimmern gleich Null gewesen. „Geschäftsreisende, die gebucht hatten, mussten stornieren, Hochzeiten wurden abgesagt, das war für uns eine ganz schwierige Situation“, erzählt Wögerbauer. Mittlerweile hätten die ersten Brautpaare ihre Hochzeit wieder in der Hostellerie gefeiert, allerdings mit deutlich reduzierten Gästezahlen. „Wenn vorher für 80 Gäste reserviert wurde, haben einige dann doch nur noch mit 50 statt der angekündigten 80 Personen gefeiert“, schildert Wögerbauer seine Erfahrungen. Doch insgesamt gesehen ist er zufrieden. Mittlerweile habe man 80 Prozent der Übernachtungszahlen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum erreicht. Und etwas Positives hat Wögerbauer auch festgestellt: Einige Leute, die wegen Corona auf ihren Auslandsurlaub verzichtet haben, haben sich stattdessen ein verlängertes Gourmet-Wochenende in der Hostellerie Bacher-Wögerbauer gegönnt. „Unsere Doppelzimmer waren in diesem Sommer besonders stark nachgefragt“, freut er sich. Beim Frühstück achte man strikt auf die Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregeln, alle Mitarbeiter trügen Masken. „Die Gäste müssen nicht auf ihren gewohnten Frühstückskomfort verzichten, wir müssen nur etwas mehr laufen“, so Wögerbauer.