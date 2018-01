Polizeistreife stellt Auto im Marihuana-Dunst

Auf der Fahrt zum Schnellimbiss red

Am späten Freitagabend wurde eine Streife der Polizeiinspektion Illingen in der Rathausstraße auf einen Ford Focus aufmerksam, besetzt mit drei jungen Männern aus Eppelborn und Illingen. Aus dem Fahrzeuginneren roch es deutlich nach Marihuana, heißt es im Polizeibericht weiter. Das Trio gab den Marihuana-Konsum zu. Außerdem trugen alle drei Männer, die nach eigenen Angaben nur kurz in ein Schnellrestaurant nach Lebach fahren wollten, noch weiteres Marihuana bei sich.