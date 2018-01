63-Jähriger auf Trunkenheitsfahrt durch Eppelborn

Polizei zieht Führerschein und Autoschlüssel ein. red

Mindestens zwei Unfälle unter Alkoholeinfluss mit anschließender Unfallflucht hat ein 63-jähriger Eppelborner zu verantworten. Am Samstag gegen 12.27 Uhr rückten Beamte der Polizeiinspektion Illingen zu einem Verkehrsunfall auf dem Parkplatz des Lidl-Marktes Eppelborn aus. Hier hatte der Mann mit seinem grauen Skoda beim Einparken den Unterstand für die Einkaufswagen sowie einen weiteren Pkw beschädigt. Die Polizei nahm eine Blutprobe und zog Führerschein sowie Fahrzeugschlüssel ein. Zeitgleich wurde bekannt, dass bei der PI Lebach ebenfalls ein Unfall mit dem genannten Skoda am Eppelborner Europaplatz gemeldet wurde. Hier war der Fahrer gegen 12.03 Uhr zwar geflüchtet, sein Kennzeichen war aber abgelesen worden. Es ist nicht auszuschließen, so heißt es im Polizeibericht weiter, dass der Mann bei seiner Fahrt durch Eppelborn noch weitere Unfälle verursacht hat.

Hinweise nimmt die Polizei Illingen unter Telefon (0 68 25) 92 40 entgegen.