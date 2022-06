DLRG-Fest Eppelborn : Großer Andrang beim DLRG-Fest an der Koßmannschule

Ganz schön viel los war beim DLRG-Fest in Eppelborn Foto: DLRG Eppelborn

Eppelborn ach zwei Jahren Zwangspause gab es in diesem Jahr an Fronleichnam wieder ein DLRG-Fest an der Koßmannschule in Eppelborn. Auch diesmal zeigte sich das Wetter von seiner besten Seite. Köstlicher selbst gebackener Kuchen, Erbsensuppe aus der Feldküche, Schwenkbraten, Rostwurst, Grumbeerkiechelcher und auch die besonders, gesellige Atmosphäre bei der DLRG waren wieder beliebte Anziehungspunkte zahlreicher Gäste.

In aufgestellten Zelten und in den Unterständen von Krämer-IT Solutions fanden die Gäste schattige Plätzen zum Mitfeiern.

Der DLRG-Ortsgruppen-Vorsitzende Markus Baus freut sich sehr über den großen Gästezuspruch. Helfen diese doch, die vielfältigen Aufgaben des DLRG mit zu finanzieren. Mit ihren ehrenamtlichen, fachkundig ausgebildeten Helferinnen und Helfern sorgt die DLRG-Ortsgruppe Eppelborn e.V. seit 1976 für mehr Sicherheit auf dem Wasser, ob im Hellbergbad Eppelborn oder gemeinsam mit anderen Ortsgruppen auf den saarländischen Badeseen. Dazu steht ein umfassendes Equipment mit dem Hochwasser-Rettungsboot „Nepomuk“, dem Schlauchboot „Reinhilde Engel“ sowie einem Einsatz-MTW mit Materialanhänger zur Verfügung. Mit Schwimmkursangeboten im Hellbergbad will das DLRG außerdem zu mehr Spaß und Sicherheit im Wasser beitragen.