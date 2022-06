Öffentlichkeitsfahndung : 51-Jährige aus Eppelborn als vermisst gemeldet: Wo ist Renate Schwed?

Eppelborn/Lebach Seit dem frühen Freitagmorgen wird eine 51-jährige Saarländerin vermisst. Wie die Polizei am Morgen mitteilt, wurde Renate Schwed zuletzt in Eppelborn gesehen.

Seit den frühen Morgenstunden des 17.Juni wird die 51-jährige Renate Schwed vermisst. Das teilte die Polizei Lebach am Morgen mit. Schwed soll sich zuletzt in Eppelborn bei Verwandten befunden haben und verließ das Haus dort fußläufig mit unbekanntem Ziel zwischen 23.30 Uhr am späten Donnerstagabend und 5 Uhr früh am Freitag. Die Vermisste soll nur über wenig Bargeld verfügen und sich nach einer Operation vor zwei Wochen in einem emotionalen Ausnahmezustand befinden, schildert die Polizei in der Mitteilung.