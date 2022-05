Bezirksmeisterschaften im Rettungsschwimmen : Christin und Ben sind die besten Retter

Dillingen Bezirksmeisterschaften des DLRG-Bezirks Saarlouis im Dillinger Hallenbad.

Erstmals nach zwei Jahren pandemie-bedingter Zwangspause fanden im Dillinger Hallenbad wieder die Bezirksmeisterschaften des DLRG-Bezirks Saarlouis statt. 77 Teilnehmer aus vier Ortsgruppen nahmen daran teil. Das Besondere bei den Wettkämpfen im Rettungssport sind die eher ungewöhnlichen Disziplinen wie das Hindernisschwimmen, bei dem unter Hindernissen durchgetaucht werden muss, oder das Flossenschwimmen. In sechs Altersklassen treten die Schwimmer und Schwimmerinnen in fünf unterschiedlichen Disziplinen an. Die Königsdisziplin ist der sogenannte Super Lifesaver. Hier schwimmen die Rettungsschwimmer 75 Meter an, tauchen dann zu einer Puppe und schleppen diese zur 100-Meter-Marke. Dort angekommen ziehen sie sich Flossen und den Gurtretter an und schwimmen 50 Meter Freistil. Im Anschluss wird eine zweite Puppe am Beckenrand aufgenommen und dann 50 Meter im Gurtretter geschleppt.