Gaumane- und Gurgelfest : Heißes Gaumen- und Gurgelfest 

Große Runde zur Festeröffnung beim Gaumen- und Gurgelfest in Bubach-Calmesweiler Foto: Diener/Gemeinde

Bubach-Calmesweiler Trotz tropischer Temperaturen waren die zahlreichen Helfer der Vereine beim Gaumen- und Gurgelfest in Bubach-Calmesweiler im Einsatz.

Bei herrlichem Sonnenschein und hochsommerlichen Temperaturen fand auf dem Bubacher Dorfplatz das diesjährige Gaumen- und Gurgelfest statt. Der Vereinsring Bubach-Calmesweiler hatte zu der Veranstaltung in der Dorfmitte unter der Schirmherrschaft von Bürgermeister Andreas Feld Jung und Alt eingeladen.

Auch wenn die Rahmenbedingungen immer schwieriger werden, ist es dem Vereinsring Bubach-Calmesweiler auch in diesem Jahr wieder gelungen, ein tolles Dorffest zu organisieren, heißt es in der Mitteilung der Gemeinde Eppelborn. In diesem Jahr hatte die Vorsitzende des Theatervereins Bubach, Kerstin Gergen, die Ehre, im Beisein des Schirmherrn, des ehemaligen, langjährigen Ortsvorstehers und Vorsitzenden des Vereinsrings, Werner Michel, des stellvertretenden Ortsvorstehers Jörg Dresen, der Landtagsabgeordneten Alwin Theobald und Stefan Löw, sowie zahlreichen Kommunalpolitikern und Gästen erstmals ihr Geschick beim Fassanstich zu beweisen und das Dorffest offiziell zu eröffnen. Und das gelang ihr auf Anhieb mit Bravour.