Wanderung Weiskirchen : Wanderung mit Hund im Wild- und Wanderpark

Weiskirchen Eine Wanderung mit Hund durch den Wild- und Wanderpark Weiskirchen bieten am kommenden Samstag, 4. Januar, die Hundetrainerin Claudia Stenger und die Hochwald-Touristik an. Treffpunkt zur Wanderung ist um 14 Uhr der Parkplatz am Wild- und Wanderpark in Weiskirchen, wie es in einer entsprechenden Mitteilung heißt.

Der kleine Rundweg führe durch den winterlichen Wald und entlang der Wildtiergehege des Parks. Bei dieser etwa zweistündigen Wanderung könnten sich die Hundebesitzer austauschen. Dabei achte die Hundetrainerin darauf, dass die Hunde gut in der Gruppe zurechtkommen.

Im Wildpark gilt Leinenpflicht. Für die Teilnahme sollte der Hund lenkbar sein. Eine Anmeldung ist erforderlich. Zudem sollten die zweibeinigen Teilnehmer festes Schuhwerk, wetterfeste Kleidung, eine vier Meter lange Leine und eventuell etwas Proviant mitbringen.