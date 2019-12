Für mehr Bewegung : Drei Laufräder für die Kita in Rappweiler

Drei Laufräder für die Kita in Rappweiler

Drei Räder für die Kinder der Kita in Rappweiler hatte Staatssekretär Stephan Kolling bei seinem Besuch im Gepäck. Hinter den Kindern (von links): Karsten Kiefer, Wolfgang Hübschen, Stephan Kolling, Marc Schiffermann, Birgit Ludwig und Frank Wagner. Foto: a-n

Rappweiler Bei seinem Besuch hat Staatssekretär Stephan Kolling ein Geschenk überbracht, das bei den Kindern für mehr Bewegung sorgen soll.

Die katholische Kita Maria Himmelfahrt in Rappweiler hatte sich weihnachtlich herausgeputzt. Immerhin stand hoher Besuch an. Zwar musste die Ministerin für Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie, Monika Bachmann, ihr Kommen kurzfristig wegen Krankheit absagen, aber Staatssekretär Stephan Kolling wurde stattdessen von den Kleinen und Großen in der Kita herzlich willkommen geheißen. Immerhin hatte er vor der Fahrt von Saarbrücken nach Rappweiler nicht vergessen, drei Geschenke im Kofferraum seines Dienstwagens zu verstauen.