Weiskirchen : Unbekannte Täter brechen in Weiskircher Rathaus ein

Weiskirchen Polizei: Einbruch muss sich über die Weihnachtstage ereignet haben – Keine Beute, aber hoher Sachschaden

Unbekannte Täter sind über die Weihnachtstage ins Rathaus von Weiskirchen eingestiegen. Wie die Polizei-Inspektion Nordsaarland in wadern mitteilte, sei der Einbruch von einer Verwaltungsmitarbeitrerin am Freitagmorgen gegen 8 Uhr entdeckt worden. Der Einbruch muss in der Zeit von Heiligabend, 12 Uhr, bis 27. Dezember, 8 Uhr stattgefunden haben. Wie der Täter ins Gebäude gelangt ist, ist laut Polizei noch nicht geklärt. Der oder die Täter haben Zwischentüren, Bürotüren sowie Büroschränke aufgehebelt. Das Außenfenster zum Polizeiposten Weiskirchen, der ebenfalls im Gebäude des Rathauses untergebracht ist, wurde ebenfalls angegangen. Hier blieb es laut Polizei aber beim Einbruchsversuch. Hebelspuren konnten von den Einsatzkräften der Polizei festgestellt und gesichert werden. Nach den ersten polizeilichen Ermittlungen wurde nichts entwendet. Jedoch entstand an den Türrahmen und den Büroschränken erheblicher Sachschaden.