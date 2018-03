später lesen Blackout Marder löst Stromausfall und Alarm in Saarbrücken aus Teilen

Sie sind klein, flink und vor allem bei Autofahrern gefürchtet: Marder verursachen in Deutschland Jahr für Jahr Millionenschäden. In der Nacht zum Freitag hat einer dieser tierischen Saboteure jetzt durch einen Kurzschluss aber sogar die Stromversorgung in Teilen von Saarbrücken lahmgelegt. Betroffen waren Straßen in Dudweiler, Scheidt und Jägersfreude sowie die Universität des Saarlandes, sagte eine Sprecherin der Stadtwerke. Nach sieben Minuten habe es aber schon wieder Strom gegeben.