Das Wetter im Saarland : Kräftige Schauer und Gewitter – Dauerregen lässt Flüsse anschwellen

Update Saarbrücken Die Menschen im Saarland müssen sich an diesem Wochenende auf kräftige Schauer und teil stürmische Böen einstellen. Die Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD).

Die Blätter an den Bäumen verfärben sich, die Nächte werden kälter – der Herbst ist da. Und so startet das lange erste Oktober-Wochenende im Saarland und der Region herbstlich-nass. Mit kräftigen Schauern und vereinzelten Gewittern muss am Samstag gerechnet werden. Dabei wird es teils auch stürmische Böen geben, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mit. Die Temperaturen erreichen bis zu 16 Grad.