Statikprobleme: Stadt schließt Halle der Ludwigschule

Die Turnhalle der Ludwigschule ist mit sofortiger Wirkung geschlossen worden. Dies teilte die Stadtverwaltung gestern mit. Demnach wurden bei Kontrollen am Tragwerk der Schule Auffälligkeiten festgestellt. Aus Sicherheitsgründen wurde die Halle vorsorglich gesperrt. Eine nähere Begutachtung durch einen Statiker erfolgt in dieser Woche. Bis die statischen Untersuchungen in der ohnehin sanierungsbedürftigen Schule abgeschlossen sind, bleibt die Halle für Vereine bis auf Weiteres geschlossen. Wie die Pressestelle der Stadt St. Ingbert weiter mitteilte, ist man bis dahin bemüht, die betroffenen Vereine auf die anderen Hallen in der Mittelstadt zu verteilen.

(aub)