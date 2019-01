Außerdem stehen Jamina Mickiewicz, Angelika Schael, Edith Franz und Marcel Mucker, Mathias Uhlig, Nico Wagner und Reinhard Bardehle zur Wahl.

Für den Ortsrat St. Ingbert wird Jürgen Bost die Liste anführen. „Damit haben wir einen gesunden Mix zwischen alten Füchsen und Neustartern in der Kommunalpolitik gefunden“, glaubt der Ortsvorsitzende Andreas Gaa. „Wir würden uns freuen, wenn sich viele St. Ingberter Bürger mit ihren Ideen an uns wenden, damit wir diese Anregungen beim Wahlprogramm der FDP noch berücksichtigen können.“ Dafür stehen die beiden Stadtratsmitglieder bei den regelmäßigen Bürgersprechstunden im Fraktionszimmer der FDP im Rathaus zur Verfügung. Alternativ kann eine E-Mail an andreas.gaa@fdp-st-ingbert.de geschickt werden. Die endgültige Kandidatenaufstellung erfolge in geheimer Wahl auf einer FDP-Mitgliederversammlung Mitte Februar.