später lesen Unfallflucht Lastwagen rammt Transporter am Güterbahnhof FOTO: dpa / Friso Gentsch FOTO: dpa / Friso Gentsch Teilen

Twittern







Die Polizei sucht nach einem bislang unbekannten Lastwagenfahrer, der am Mittwoch in der Güterbahnhofstraße in Homburg Unfallflucht beging. Nach Polizeiangaben ereignete sich der Unfall zwischen 6.45 Uhr und 13.10 Uhr auf dem Parkplatz hinter der Baustelle der Firma Poco Einrichtungsmarkt in der Güterbahnhofstraße.