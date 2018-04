später lesen Zufahrt zum Zunderbaum Notzufahrt zum Zunderbaum wird geöffnet Teilen

Vom morgigen Freitag, 13. April, bis einschließlich Sonntag, 15. April, finden im Bereich der Einmündung der Straße „Am Zunderbaum“ in die B 423 (Bexbacher Straße) – auf dem Gebiet der Stadt Homburg – Straßenbauarbeiten statt. Aus diesem Grunde ist dort keine zweispurige Nutzung der Straße möglich, wie es in einer Pressemitteilung der Gemeindeverwaltung Kirkel heißt. Es gilt deshalb eine Einbahnregelung: Die Zufahrt zum Industriegebiet Zunderbaum erfolgt ausschließlich über die Landstraße L 219, der sogenannten Notzufahrt zum Zunderbaum, in die Xenonstraße und Kryptonstraße. Die Ausfahrt kann weiterhin über die B 423 genutzt werden. Von red