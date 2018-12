später lesen Galerie Ruth Dahl Kunst und Ketten in der Galerie Ruth Dahl Teilen

Zum letzten Mal in diesem Jahr heißt es „Kunst und Ketten“. Die Ausstellung findet von diesem Freitag, 14. Dezember, bis Mittwoch, 19. Dezember, in der Kleinen Galerie Ruth Dahl, Collingstraße 111 in Kirrberg jeweils von 15 bis 18 Uhr. Von red