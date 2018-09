später lesen Blieskastel Wanderung durch den Bliesgau Teilen

Die Naturwacht Saarland in Trägerschaft der Naturlandstiftung Saar bietet am Sonntag, 23. September, von 15.30 bis 18 Uhr eine natur- und landeskundliche Wanderung durch den Bliesgau an. Weidewirtschaft, Wald- und Ackerbau, Arbeiterbauerntum, Weinbau, Steinbrüche und Tongruben: Eine Vielzahl an Landnutzungsformen haben die Kulturlandschaft über Jahrhunderte geprägt. Von red