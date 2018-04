Gewinnzusagen beschäftigen Landfrauen

Am Mittwoch, 11. April, findet um 19.30 Uhr, im Dorfgemeinschaftshaus Brenschelbach ein gemeinsamer Informationsabend der Landfrauen aus der Parr und Brenschelbach statt. Thema, das von einer Referentin der Verbraucherzentrale des Saarlandes näher gebracht wird, ist: „Sie haben gewonnen – Gewinnzusagen am Telefon“ und was dahinter steckt. Bei den Pinninger Landfrauen stellt am Mittwoch um 20 Uhr im Feuerwehrheim Edeltraud Schnätzel den „Knigge für Jedermann“ vor.