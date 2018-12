später lesen Einbruchsversuch Einbruch in ein Wohnhaus gescheitert Teilen

Twittern







Ein Einbrecher wurde am Dienstag in Bexbach anscheinend bei seiner Arbeit gestört. Die Polizei vermutet den Tatzeitraum zwischen 9 und 18.55 Uhr. Der bislang unbekannte Täter gelangte auf ein Anwesen in der Robert-Koch-Straße, indem er vermutlich über die Grundstückmauer neben der Garageneinfahrt kletterte. Von Peter Neuheisel