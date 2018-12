Auch sein SPD-Amtskollege Stefan Pauluhn zeigte sich „eher skeptisch“. Allerdings sei das Thema „innerhalb der SPD umstritten“. So forderten die Jusos die Landesregierung auf, das Gesetzesvorhaben in Luxemburg zum Anlass zu nehmen, die aktuelle Regelung in Deutschland zu überdenken. Auch die Linke im Saarland wirbt für eine Legalisierung. Diese habe nicht zum Ziel, „für das Kiffen zu werben, sondern eine Drogenpolitik, die sich an den gesellschaftlichen Realitäten orientiert“, sagte der Linken-Landtagspolitiker Dennis Lander.

(jos)