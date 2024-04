Krisen Merz: China bedroht zunehmend Sicherheit Deutschlands

Natürlich sei China wirtschaftlich unverändert interessant für unsere Unternehmen. „Jedes deutsche Unternehmen ist zugleich gut beraten, die Risiken zu analysieren, zu minimieren und auch bilanziell richtig einzuordnen. Wir sollten nicht in einigen Jahren wieder aus der Rückschau sagen, so wie gegenüber Russland: Wir haben das falsch eingeschätzt“, betonte Merz. Die Unternehmen müssten wissen, was sie tun. „Wer heute in China investiert, muss das erhöhte Risiko abschätzen. Und die Unternehmen müssen auch früh genug wissen, dass wir nicht bereit wären, Unternehmen zu retten, die ein zu hohes Risiko in Ländern wie zum Beispiel China eingegangen sind.“