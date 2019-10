Landtagswahl am Sonntag : Die Thüringer Linken jubeln

Landtagswahl am Sonntag

Jubel nach Rekordergebnis: Die Linken hatten am Sonntagabend allen Grund zur Freude. Auch Parteichefin Katja Kipping (Mitte) strahlte. Foto: dpa/Jan Woitas

Erfurt Historisches Ergebnis: Erstmals in Deutschland hat die Linke eine Landtagswahl gewonnen – dank „Ramelow-Effekt“. Doch dem schillernden Ministerpräsidenten droht ein politischer Drahtseilakt. Rot-Rot-Grün hat keine Mehrheit mehr.

Er ist der strahlende Gewinner der Landtagswahl in Thüringen – und kann trotzdem noch viel verlieren: Bodo Ramelow, seit 2014 Deutschlands einziger Ministerpräsident der Linken. Bei der Abstimmung am Sonntag schafft der 63-Jährige eine politische Premiere. 30 Jahre nach dem Mauerfall gewinnt die Linke, die früher PDS hieß und ganz früher SED, mit dem gebürtigen Niedersachsen und einem Ergebnis um die 30 Prozent erstmals eine Landtagswahl. Doch Ramelows Koalitionspartner schwächeln, enttäuschte Gesichter dominieren bei SPD und Grünen. Rot-Rot-Grün, die Wunschkoalition des Spitzenlinken, hat keine Mehrheit mehr.

Nach der ARD-Hochrechnung um 21.25 Uhr kam die Linke auf 30,9 Prozent (2014: 28,2). Die CDU von Spitzenkandidat Mike Mohring verlor mehr als zehn Prozentpunkte und sackte auf historische 21,9 Prozent (2014: 33,5 Prozent). Die AfD, die in Thüringen vom Wortführer des rechtsnationalen Flügels, Björn Höcke, geprägt ist, schoss von 10,6 auf 23,5 Prozent nach oben. Die SPD erreichte einen neuen Tiefstand von 8,2 Prozent (12,4). Die Grünen lagen bei 5,1 Prozent (5,7) und mussten bis zum späten Abend um den Wiedereinzug in den Landtag bangen. Die FDP erreichte ebenfalls haarscharfe 5,0 Prozent.

„Schwierige Konstellation“, „wir geben nicht auf“, „wir brauchen eine Regierungsidee“, so die Protagonisten von Rot-Rot-Grün bei den Wahlpartys. Der Erfurter Politikwissenschaftler Andre Brodocz glaubt, wer Rot-Rot-Grün wollte, habe zur Sicherheit die Linke gewählt. Zuversicht versprüht am Wahlabend vor allem Spitzenmann Ramelow. „Ich sehe mich ganz klar bestätigt. Bei dem Zustimmungswert, den meine Partei bekommen hat, ist der Regierungsauftrag klar bei meiner Partei. Und ich werde diesen Auftrag auch annehmen.“ Immerhin wünschen sich die meisten Thüringer den ehmaligen Gewerkschaftssekretär weiterhin als Regierungschef, wie die Forschungsgruppe Wahlen ermittelt hat.

Mohring, der geschockt wirkt, lässt zunächst offen, wie seine Partei agieren will. Mit einem solchen Wahlausgang habe er nicht gerechnet. Mohring hat eine Tolerierung von Rot-Rot-Grün oder – als politisches Novum – eine Koalition mit der Linken stets ausgeschlossen. Doch am Wahlabend ändert sich sein Unterton. Es gebe keine einfachen Antworten, sagt der 47-Jährige. Natürlich stehe seine Partei in der Verantwortung für das Land. Sie werde schauen, „was man gemeinsam mit dem Wahlergebnis machen kann“.